شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل عجزا بقيمة 2.3 مليار دينار فى الفترة من أبريل 2019 إلى يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الكويت سجلت عجزا بقيمة 2.3 مليار دينار (7.52 مليار دولار) فى الفترة من أول أبريل 2019 إلى نهاية يناير، بعد أن أودعت 10% من الإيرادات فى صندوقها للثروة السيادية.
وكانت الكويت قالت فى وقت سابق إنها تتوقع عجزا إجماليا قدره 7.7 مليار دينار فى السنة المالية 2019-2020، التى تنتهى فى مارس.
وقالت وزارة المالية إن البيانات المنشورة اليوم الأربعاء غير مكتملة بسبب تأخيرات فى الإفصاح عن الإنفاق من جانب عدة وكالات حكومية.
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