شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد– تحليل -19-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر النحاس بتسجيل أي هدف إيجابي جديد حتى هذه اللحظة نظرا للتعارض المستمر ما بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام سلبية المتوسط المتحرك 55 نظرا لتمركزه فوق التداولات الحالية.

بشكل عام, سيبقى الترجيح الصاعد قائم بثبات الدعم الرئيسي المستقر عند 2.5000 ولنؤكد على أهمية تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليسهل مهمة الوصول نحو الأهداف الإيجابية المستقرة حاليا عند 2.6500 و 2.6950.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.6500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد