شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ينتعش– تحليل - 19-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج سعر البلاتين عن صمته الجانبي باستغلال الضغوط الإيجابية لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة قوية مسجلا بذلك مستوى 1000.00 ليتجاوز بذلك الهدف الأول المنتظر بالتقرير السابق.
يستمد السعر عزمه الإيجابي من ارتكازه ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى بدء تشكيل مؤشر ستوكاستيك للموجات الإيجابية وليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لحين الوصول نحو 1025.00 و 1070.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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