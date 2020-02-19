الباوند مقابل الين يحافظ على المسار الصاعد-تحليل - 19-2-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق إيجابي جديد بثباته فوق مستوى 142.10 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الصاعد والمتوقع سابقا, نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة تجديد الهجوم الصاعد لحين وصوله نحو 143.80 والذي بتجاوزه سيزيد من فرص اختباره للمقاومة الممتدة نحو 145.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.50 و 143.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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