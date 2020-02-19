شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم سلبي جديد- تحليل - 19-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بتداولات يوم أمس تشكيل ارتداد إيجابي مؤقت بعد ملامسته لمستوى 118.45 ليشكل ذلك عائق لحظي أمام المحاولات السلبية لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 118.80. نكرر التنويه إلى الاستقرار السلبي المتكرر دون مستوى 119.50 يشكل عامل رئيسي لتأكيد الاستمرارية السلبية لنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل مهمة كسر العائق الحالي والوصول نحو المحطة السلبية التالية المستقرة عند 117.50. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.50 و 117.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يحتاج لعزم سلبي جديد- تحليل - 19-2-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.