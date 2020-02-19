شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية ترصد 336 مليون دينار لتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رصدت الحكومة بالكويت وبحسب تقرير متابعة برنامج خطة التنمية للنصف الاول من السنة المالية 2020/2019، مبلغا قدره 336 مليون دينار لتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية التي سينتج عنها توفير نحو 111.4 ألف وحدة سكنية.
وبلغ حجم الإنفاق على البرنامج نحو 44.4 مليون دينار وبنسبة تتجاوز 13% من إجمالي المبلغ المرصود خلال العام المالي 2020/2019، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.
وبحسب التقرير، فإن الأعمال الإنشائية للجزء الخاص بالوحدات السكنية والطرق في مشروع مدينة جابر الأحمد قد انتهت بالفعل، ولم يتبق سوى تسليم المشروع وتشغيله.
وسيوفر المشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية، في حين يكاد الجزء الخاص بالخدمات ينتهي، إذ وصلت مرحلته التنفيذية إلى نحو 95%، ما يعني أن المشروع بالكامل قد أصبح في مرحلة التسليم حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الكويتية ترصد 336 مليون دينار لتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.