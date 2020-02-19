شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية ترصد 336 مليون دينار لتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رصدت الحكومة بالكويت وبحسب تقرير متابعة برنامج خطة التنمية للنصف الاول من السنة المالية 2020/2019، مبلغا قدره 336 مليون دينار لتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية التي سينتج عنها توفير نحو 111.4 ألف وحدة سكنية.

وبلغ حجم الإنفاق على البرنامج نحو 44.4 مليون دينار وبنسبة تتجاوز 13% من إجمالي المبلغ المرصود خلال العام المالي 2020/2019، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وبحسب التقرير، فإن الأعمال الإنشائية للجزء الخاص بالوحدات السكنية والطرق في مشروع مدينة جابر الأحمد قد انتهت بالفعل، ولم يتبق سوى تسليم المشروع وتشغيله.

وسيوفر المشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية، في حين يكاد الجزء الخاص بالخدمات ينتهي، إذ وصلت مرحلته التنفيذية إلى نحو 95%، ما يعني أن المشروع بالكامل قد أصبح في مرحلة التسليم حاليا.