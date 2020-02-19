شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك مع تبديد المخاوف من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
في غضون ذلك، سجل البلاديوم الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات ذروة قياسية أخرى بفعل استمرار نقص في الإمدادات.
ولم يطرأ على الذهب تغير يُذكر عند 1602.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1605.10 دولار في الجلسة السابقة.
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