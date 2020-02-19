شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك مع تبديد المخاوف من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

تماسكت أسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1600 دولار اليوم الأربعاء في الوقت الذي بددت فيه مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا أثر ارتفاع في الأسهم ناجم عن انخفاض في عدد حالات الإصابة الجديدة.

في غضون ذلك، سجل البلاديوم الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات ذروة قياسية أخرى بفعل استمرار نقص في الإمدادات.

ولم يطرأ على الذهب تغير يُذكر عند 1602.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1605.10 دولار في الجلسة السابقة.