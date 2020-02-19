«جلينكور» تتكبد أول خسارة في 4 أعوام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جلينكور، أمس الثلاثاء، عن تكبدها أول خسارة صافية سنوية لها منذ 2015، مع تحمل شركة التعدين وتجارة السلع الأولية نفقات انخفاض قيمة في عملياتها للفحم في كولومبيا وحقول نفط في تشاد وأنشطة للنحاس والكوبالت في إفريقيا.

منيت شركة التعدين، المدرجة في لندن وتعمل في أكثر من 150 بلداً، بخسارة صافية بلغت 404 ملايين دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع ربح 3.41 مليار في العام السابق.

وبلغت الأرباح الأساسية - الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين - 11.60 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 11.25 مليار دولار. (رويترز)