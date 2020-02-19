«عجمان للاتصال» يقدم خدماته لـ «الدفع الذكي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أبرمت شركة المكعب الذكي الشريك التقني المطور لأنظمة بوابة عجمان للدفع الذكي لدائرة المالية في عجمان، اتفاقية مع مركز عجمان للاتصال، لتقديم خدمات الدعم الهاتفية المتنوعة لمتعاملي بوابة عجمان للدفع الذكي.

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وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى المركز الرد على جميع استفسارات المتعاملين الهاتفية وتقديم الدعم الفني وتلقي الملاحظات والاقتراحات عن الخدمات المقدمة، حيث سيتم التعامل مع استفساراتهم والرد عليها ضمن أعلى معايير مستوى الخدمة المطبقة.

وقع الاتفاقية زبير الجنيدي، مدير مركز عجمان للاتصال، ومحمد الفلاسي، مدير عام شركة المكعب الذكي، بحضور مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «يأتي إسعاد المتعاملين على رأس أولوياتنا في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة برفع مستوى رضا المتعاملين حيث تعد هذه الشراكة خطوة مهمة في السعي نحو تقديم أفضل الخدمات لمتعاملي حكومة عجمان. وبموجب هذه الاتفاقية الموقعة بين مركز عجمان للاتصال وشركة المكعب الذكي، سيتمتع متعاملو بوابة عجمان للدفع الذكي بسرعة الرد على استفساراتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول ما تقدمه البوابة من قنوات وطرق دفع تسهم في إسعادهم.»