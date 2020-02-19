«جـي.إف.إتـش» تستحـوذ عـلى 70% فـي «مـارشـال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، أنها قامت من خلال شركتها الاستثمارية التابعة «جي إف إتش كابيتال» بالاستحواذ على حصة بنسبة 70% في شركة «مارشال»، وهي من كبرى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتبر شركة «مارشال»، الواقع مقرها الرئيسي في دبي، والتي تأسست في عام 1981، أكبر وأقدم مزود لتكنولوجيا الدفع في منطقة الشرق الأوسط، من خلال خدماتها المتوفرة في 16 بلداً، كما تمتلك حصة تتجاوز نسبتها 85% من سوق دولة الإمارات، وحصة أغلبية عبر الأسواق الإقليمية الأخرى التي تزاول فيها أنشطتها. ومما ساعد على تعزيز وتدعيم الوضع الريادي لشركة «مارشال» في السوق، علاقتها التي تربو على 30 عاماً مع شركة «فريفون» التي تملك حصة تزيد على 40% من سوق أجهزة نقاط البيع في السوق العالمي.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، «نحن مسرورون بالإعلان عن استحواذ «جي إف إتش» على حصة بنسبة 70% من شركة «مارشال»، التي تعد بالفعل أكبر شركة تكنولوجيا مالية، رائدة ومبتكرة في مجال أنظمة الدفع التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد هذه ثاني معاملة استثمارية كبرى ل«جي إف إتش» في مجال التكنولوجيا، وهو من المجالات التي نواصل التركيز عليها والاستثمار فيها بشكل استراتيجي. ومن المؤكد أن السجل الحافل لشركة «مارشال»، وأداءها المالي الإيجابي المستمر، وفريق القيادة بالشركة، تجعل من هذه المعاملة فرصة فريدة جداً وحتمية أيضاً، ونتطلع إلى العمل معاً لتمكين الشركة من الإسراع بوتيرة النمو والمحافظة على وضعها المسيطر في السوق».