«أبوظبي الإسلامي» يعقد جلسة توجيهية لشركات التكنولوجيا المالية في مختبره الرقمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استضاف مصرف أبوظبي الإسلامي، جلسة توجيهية حول تقديم عروض المشاريع، وذلك في مختبره الرقمي «سيمبل لاب» («Simple Lab») بمشاركة 10 شركات ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية من أعضاء برنامج «ستارت أب بوت كامب» لدورة 2020. وأتاحت هذه الجلسة لمؤسسي الشركات الناشئة، والتي تمثل تخصصات مختلفة من قطاع التكنولوجيا المالية كحلول المدفوعات وإدارة الثروات والتمويل، فرصة قيِّمة لاستعراض حلولهم أمام مجموعة من المسؤولين في مصرف أبوظبي الإسلامي. كما وفرت منصة لتبادل الأفكار مع خبراء الخدمات الرقمية في المصرف الذين قدموا لهم نصائح مهمة وتطرقوا لفرص التعاون المحتملة فيما بين الطرفين.

وقال سرهات يلدرم، رئيس التحول الرقمي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «يواصل المصرف تعزيز علاقاته مع مجتمع التكنولوجيا الرقمية في الدولة من خلال عقد لقاءات وجلسات نقاش تفاعلية مثمرة مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة. وأتاحت لنا هذه الجلسة التفاعلية مشاركة خبراتنا مع الحضور والتعرف إلى التقنيات المستقبلية التي ستمكننا من تلبية احتياجات عملائنا المتطورة بشكل أفضل. وتأتي شراكتنا مع شبكة مسرعات الأعمال «ستارت أب بوت كامب» انطلاقاً من قناعة المصرف بمدى أهمية التعاون بين المؤسسات المالية الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة كركيزة أساسية لنجاح وازدهار القطاع المصرفي الإماراتي مستقبلاً».

ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي داعماً نشطاً لشبكة مسرعات الأعمال العالمية «ستارت أب بوت كامب» التي تأسست في عام 2010 بهدف تقديم التوجيه والإرشاد للشركات الناشئة المبتكرة خلال مراحل تطورها الأولى. ومنذ تأسيسها، قدمت الشبكة التوجيه ورأس المال لأكثر من 420 شركة ناشئة في 16 مدينة مختلفة حول العالم. ويهدف برنامج مسرع التكنولوجيا المالية الذي تديره «ستارت أب بوت كامب» في دبي إلى تسريع تطور 40 شركة ناشئة تعمل في مجالات مرتبطة بقطاع الخدمات المالية.

وحقق المصرف تقدماً كبيراً في تنفيذ برنامجه الطموح للتحول الرقمي لا سيّما بعد إطلاقه مختبره الرقمي الجديد، في عام 2019، الذي يوفر مساحة عمل تعاونية عصرية لفرق الابتكار العاملة لديه.