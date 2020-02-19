شكرا لقرائتكم خبر عن «أو.إن.جي.سي» تبيع خام داس بخصم لليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ثلاثة متعاملين، أمس الثلاثاء، إن شركة التنقيب عن النفط الهندية «أو.إن.جي.سي فيديش» باعت عقداً لخام مزيج داس إلى إدميتسو كوسان، ثاني أكبر شركة تكرير في اليابان، بخصم عن سعر البيع الرسمي.
وقال مصدران: إن سعر العقد يقل عن سعر البيع الرسمي للخام بأكثر من 10 سنتات للبرميل.
وعرضت أو.إن.جي.سي الكمية للتسليم في الفترة من إبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول؛ من خلال عطاء فوري أُغلق الأسبوع الماضي. (رويترز)
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