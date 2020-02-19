12 % النمو المتوقع للتأمين الصحي مدعوماً بـ«إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

أكد إبراهيم الزعابي مدير عام «هيئة التأمين» أن قطاع التأمين الصحي في الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً في ظل استمرار النمو الاقتصادي وارتفاع الوعي التأميني والصحي والزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الزوار والسياح على هامش استضافة الدولة لمعرض «إكسبو دبي 2020».

مؤكدا أن التأمين الصحي أصبح ضرورة لا غنى عنها للأفراد والحكومات، وإن التوقعات باستمرار النمو في منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي يحتم علينا جميعا كجهات حكومية وهيئات إشرافية ورقابية واتحادات مهنية وشركات تأمين البحث عن أفضل الوسائل والسبل لتحسين هذه المنظومة من الجوانب كافة.

القاعدة التشريعية

وقال الزعابي في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «التأمين الصحي» الذي نظمته «جمعية الإمارات للتأمين» في دبي أمس، والتي ألقاها نيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة: «من الضروري جدا التطوير المستمر للقاعدة التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع وتعزيز ارتباطه ودمجه بالتكنولوجيا والابتكار في سبيل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات الأفراد وتواكب التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول المنطقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية زيادة الوعي بالتأمين الصحي ودعم القطاع بالكوادر البشرية الخبيرة المتخصصة. وتشير توقعات المؤسسات المتخصصة إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى حوالي 70 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو يشكل نصف حجم الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تشير تلك التوقعات إلى زيادة معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع نحو 12 % وهي أعلى نسبة بين جميع مناطق العالم».

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أقساط التأمين

وأضاف: «تشير الأرقام إلى أن أقساط التأمين الصحي شكلت ما نسبته 43.6 % من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين لعام 2018 بقيمة وصلت إلى 19.1 مليار درهم، كما ساهم فرع التأمين الصحي بتعويضات مدفوعة بقيمة 15.1 مليار درهم بما نسبته 51.4 % من إجمالي التعويضات المدفوعة على مستوى القطاع، بينما بلغ معدل الخسائر في مجال التأمين الصحي ما نسبته 75.8 % عام 2018 ما يؤكد حرص شركات التأمين الصحي على تقديم أفضل الخدمات.

وعملت الهيئة على تطوير تنظيم أعمال شركات إدارة مطالبات العقود الطبية البالغ عددها 26 شركة في نهاية 2018 نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشركات في إدارة منظومة التأمين الصحي بما يضمن تحقيق الجودة في خدمات القطاع».

من جهته أكد خالد بن محمد البادي رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للتأمين» على ضرورة استمرار أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين الصحي في القيام بمسؤولياتها بشأن تطوير وتحديث التشريعات المنظمة لهذا النوع الحيوي والمهم من التأمين بما يكفل ضبط العلاقة بين أطرافه وضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين بحيث تشمل تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة النفقات الطبية وتفعيل الرقابة عليها

تأمين صحي إلزامي لزوار الدولة

كشف إبراهيم الزعابي، عن مشروع يجري العمل به حالياً بين «هيئة التأمين» والجهات المختصة في الدولة من أجل استصدار وثيقة تأمين صحي إلزامية لزوار الدولة، متوقعاً أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة والمشروع قبل نهاية العام الجاري 2020.

وتوقع الزعابي أن يبلغ نمو قطاع التأمين 10% في 2019 مدعوماً بمشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى في مختلف القطاعات وأهمها «إكسبو 2020»، في حين من المتوقع أن يصل حجم نمو التأمين الصحي إلى 12% وهي نسبة عالية جدا مقارنة مع باقي الدول.