شكرا لقرائتكم خبر عن سندات «الإمارات دبي الوطني» تستقطب 574.82 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سندات «الإمارات دبي الوطني» تستقطب 574.82 مليون دولار تاريخ النشر: 19/02/2020 استمع أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك الإمارات دبي الوطني يخطط لبيع سندات مقومة بالدولار الأسترالي «سندات الكنغر» تستحق في 10 سنوات، موضحة أن البنك حدد العائد الاسترشادي للسندات عند 3.115%، وتلقى طلبات من مستثمرين بما يزيد على 860 مليون دولار أسترالي (574.82 مليون دولار).

وعين «الإمارات دبي الوطني» مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة «ANZ» وبنكي «ميزوهو» و«نومورا» لترتيب عملية الإصدار. (رويترز)

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