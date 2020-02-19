

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية إدراج سندات لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 500 مليون دولار بعائد 2.625% تستحق في عام 2025. يأتي الإصدار ضمن برنامج للسندات متوسط الأجل بقيمة 12.5 مليار دولار. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية إدراج سندات لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 500 مليون دولار بعائد 2.625% تستحق في عام 2025. يأتي الإصدار ضمن برنامج للسندات متوسط الأجل بقيمة 12.5 مليار دولار. **كشفت «الظفرة للتأمين» أنها دفعت تعويضات بقيمة 168.8 مليون درهم في 2019 بانخفاض 9.69% مقارنة بنحو 186.9 مليون درهم في 2018، فيما بلغت التعويضات المدفوعة الصافية خلال السنة ذاتها 42.7 مليون درهم بانخفاض 20.03% عن 2018، واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 35% عن العام 2019.



**تسلمت «دبي لصناعة الطيران المحدودة» المبلغ المتبقي من الرصيد الأصلي بالكامل المتعلق بالسندات مستحقة القبض من المساهمين بمبلغ 810 ملايين دولار.



**أعلن بنك أم القيوين الوطني أن المصرف المركزي وافق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11% من أسهم رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.



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