الذهب يرتفع بفعل الطلب على الملاذات الآمنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، أمس الثلاثاء، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من «أبل» بشأن الإيرادات، وهو ما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير شباط عند 1595.40 دولار، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1596 دولاراً.

وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس «أسواق آسيا والمحيط الهادئ فتحت على تراجع واسع النطاق. المستثمرون يساروهم حالياً قلق بالغ حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، فضلاً عن تأثيره في ثقة الشركات والطلب الاستهلاكي». وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2522.79 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بعد أن اقترب من ذروة شهر عند 2538.25 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزادت الفضة 0.6% إلى 17.86 دولار، في حين صعد البلاتين 0.5% مسجلاً 973.49 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو، أمس الثلاثاء، مقترباً من أقل مستوى في ثلاثة أعوام الذي لامسه الاثنين بعدما أظهر مسح لثقة المستثمرين الألمان تدهور المعنويات، ليتفاقم التشاؤم إزاء مستقبل أكبر اقتصاد في ألمانيا.

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وفقد اليورو 3.4% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام في حين تشير بيانات الصناعة والإنتاج المحلي من ألمانيا إلى أن منطقة اليورو أكثر هشاشة مما كان يُعتقد من قبل، بينما يثبت الاقتصاد الأمريكي متانة أكبر من بقية العالم.

ونزل اليورو 0.1% إلى 1.0830 دولار، مقترباً من أقل مستوى منذ إبريل /‏ نيسان 2017.

وهبط الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6674 دولار أمريكي وهو أقل مستوى في ثمانية أيام، وانخفض اليوان الصيني، الأكثر عرضة للضرر بسبب انتشار الفيروس 0.3% إلى أقل مستوى في ثمانية أشهر عند 7.0110 للدولار في الأسواق الخارجية.

واستمر الضغط على الجنيه الإسترليني مع طرح بريطانيا والاتحاد الأوروبي وجهات نظر متضاربة بشأن مسار مفاوضات التجارة. وفقدت العملة البريطانية 0.2% لتسجل 1.3031 دولار.

وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى في خمسة أيام عند 109.66 ين أمام الدولار الأمريكي بسبب فيروس الصين. (وكالات)