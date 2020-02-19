مساهمـو «نيسـان» يوافقون على إدارتها الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المدير التنفيذي الجديد لشركة نيسان، أمس الثلاثاء، إنه سيقبل الإقالة من منصبه إذا أخفق في تحسين موقف ثاني أكبر مصنع للسيارات في اليابان، والذي يعاني انخفاضاً في المبيعات عقب الفضيحة المرتبطة برئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن.

وفي اجتماع ساده الغضب بين المساهمين، وضع ماكوتو يوشيدا منصبه القيادي الذي يشغله منذ ديسمبر /‏ كانون الأول الماضي على المحك، حيث واجه مطالب تدور بين خفض رواتب المسؤولين التنفيذيين، والإعلان عن مكافأة لإعادة غصن إلى البلاد بعد فراره إلى لبنان.

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وفي اجتماع، أمس، قال يوشيدا الذي واجه مراراً مشادات من قبل المساهمين: إنه مستعد للإقالة إذا أخفق في تحسين ربحية الشركة التي بصدد الإعلان عن أسوأ أرباح تشغيل سنوية لها منذ 11 عاماً. وقال «إذا بقيت الأوضاع ضبابية، فيمكنكم حينها إقالتي على الفور».

ووافق المساهمون في «نيسان» على مجلس الإدارة الجديدة للمجموعة اليابانية في تصويت جرى خلال جمعية عامة استثنائية سادها التوتر وسط تدهور نتائج الشركة.

وبعد جلسة طويلة في مقر المجموعة في يوكوهاما ضاحية طوكيو تم بثها مباشرة على الموقع الإلكتروني لنيسان، وافق المساهمون على تعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيسها التنفيذي ماكوتو أوشيدا، أما الأعضاء الأربعة الآخرون، فهم المدير الجديد للعمليات أشواني غوبتا الذي قدم من مجموعة «ميتسوبيشي موتورز»، ونائب للمدير العام هيديوكي ساكاموتو، ومدير من رينو بيار فلوريو الذي يشارك بصفته ممثلاً من الخارج.(وكالات)