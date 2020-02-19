تـذبـذب أداء الأسهـم.. والأجانـب يحتفظـون بمراكـز شرائيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تماسك «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي» بسوق دبي المالي، أمس، فيما تراجع «أبوظبي» 0.53%، بضغط من «أبوظبي الأول»، وسط عمليات جني أرباح خاطفة لبعض الأسهم لاسيما في العقار.

وأمام ترقب المزيد من عمليات تصحيح الأسعار، عقب انتهاء النتائج السنوية للشركات، اتجه الأجانب (غير العرب) نحو التسييل، لكن بنسب طفيفة مقارنة مع عمليات الشراء أول من أمس، وذلك في مؤشر على احتفاظهم بمراكز شرائية، مع بلوغ صافي استثماراتهم 5.5 مليون درهم فقط كمحصلة بيع في السوقين.

واستقر مؤشر سوق دبي عند 0.04% إلى 2,749.24 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية في العقار والسلع والتأمين والخدمات، وارتفع قطاع العقار 0.3% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.29%، و«داماك» 1.18%، وذلك في مقابل نزول «أرابتك» 5.15%، و«ديار» 1.76%، و«إعمار مولز» 1.73%.

ونزل قطاع البنوك على نحو طفيف 0.1% نتيجة نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.78%، بالرغم من ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.52%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.32% بفعل انخفاض «سوق دبي المالي» 1.66%، واستقرار «دبي للاستثمار»، وذلك في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.98%.

وتراجع قطاع النقل 0.12% إثر تراجع «أرامكس» 1.12%، وذلك في مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.64%، و«الخليج للملاحة» 3.11%.

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.53% عند مستوى 5055.73 نقطة، نتيجة انخفاض مؤشرات البنوك والعقار والخدمات. وهبط قطاع البنوك 1% بفعل هبوط «أبوظبي الأول» 1.34%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.7%، وذلك مع استقرار «أبوظبي التجاري».

ونزل قطاع العقار 0.43% مع نزول «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.22%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاتصالات 0.25% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.82% نتيجة ارتفاع «طاقة» 3.57%، و«دانة غاز» 0.77%، مع استقرار «أدنوك للتوزيع».

وارتفع كذلك قطاع الاستثمار 0.91% مع ارتفاع «إشراق» 3.4%، وذلك في مقابل نزول «الواحة كابيتال» 0.11%.

وتصدر «أرامكس» التداولات في سوق دبي، بقيمة 98.3 مليون درهم، مغلقاً عند 3.54 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 42.4 مليون درهم، وأقفل عند 3.94 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 21.35 مليون درهم، وأقفل عند 5.75 درهم.

وفي سوق أبوظبي، ظل «أبوظبي الأول» نجم التداولات ب26 مليون درهم، وأغلق عند 14.78 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 12.5 مليون درهم، مغلقاً عند 2.22 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» مستقطباً نحو 11.7 مليون درهم، ليغلق عند 7.64 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، «دي إكس بي» بنسبة 3.68% مغلقاً عند 0.197 درهم، وفي المقابل، جاء في مقدمة المتراجعين «مصرف السلام السودان» بنسبة 5.59% إلى 1.35 درهم.

وسجل «أبوظبي الوطنية للتكافل» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 14.41% ليغلق عند 3.89 درهم، وبالعكس، جاء التراجع الأكثر من نصيب «أسمنت الخليج»، وبنسبة 5.56% مغلقاً عند 0.51 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات سوق أبوظبي، انفرد المستثمرون المواطنون بالشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 17 مليون درهم محصلة بيع، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 17 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 850 ألف درهم محصلة بيع العرب، و13.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و2.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وجاء سوق دبي مشابهاً ل«أبوظبي»، مع اتجاه المستثمرين المواطنين نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 23 مليون درهم شراء، وفي المقابل اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 23 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.84 مليون درهم محصلة بيع العرب، و18.2 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و2.94 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 13.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 6.23 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و7.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 13.8 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 6.23 مليون محصلة شراء في دبي، و7.6 مليون محصلة شراء في أبوظبي.