«اللحوم البديلة» على موائد المصنعين في الإمارات قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: حمدي سعد

كشفت شركات غذائية وطنية ل«الخليج»، اعتزامها دخول قطاع تصنيع وتجارة اللحوم المصنعة من مصادر نباتية بنسبة 100%، تلبية لمتطلبات هذا السوق الذي يزداد زخماً، مع انتشار النباتيين والأشخاص الراغبين في التقليل من استهلاك اللحوم والدواجن التقليدية لتجنب أضرارها الصحية. وتشير دراسة حديثة أعدتها «ايه تي كيرني» العالمية، إلى توقعات بوصول قيمة سوق اللحوم البديلة في العالم إلى 8.1 مليار دولار العام 2026، مشيرة إلى أن بدائل اللحوم التقليدية باتت مفاهيم رنانة مؤخراً في قطاع الأغذية، كما تشير إلى إعادة تشكيل قطاع إنتاج اللحوم التقليدية العالمي والبالغ قيمته حالياً نحو تريليون دولار.

قال مسؤولو الشركات ل«الخليج» على هامش معرض «جلفود 2020»: إن منتجات اللحوم النباتية تزداد شهرة بين المستهلكين في الدولة، لاسيما مع انتشار المعايير الصحية تجاه استهلاك اللحوم التقليدية، كما بدأت المطاعم في قطاع الضيافة وخارجها بتقديم هذه اللحوم ضمن قوائم الوجبات لديها.

وأضافوا أن تصنيع هذه النوعية يحتاج إلى خطوط إنتاج متخصصة تتمتع بتقنيات عالية، إضافة إلى خطط تسويق مدروسة لتلبية متطلبات فئة النباتيين على وجه الخصوص من حيث تفضيل لحوم ذات نكهات وخلطات محددة.

اهتمام بالسوق

قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الإسلامي للأغذية»، رئيس مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات: «إن «المجموعة» مهتمة بدخول سوق اللحوم النباتية، اعتماداً على دراسات تقوم بها حالياً، بهدف تلبية متطلبات النباتيين. كما أن دولة الإمارات تتمتع بتنوع سكاني كبير؛ حيث تضم الدولة عدداً كبيراً من السكان الذين لا يستهلكون اللحوم التقليدية، متوقعاً الوصول إلى نتائج دراسة سوق اللحوم النباتية خلال العام الجاري».

وأوضح لوتاه أن انتشار ثقافة استهلاك اللحوم النباتية في الإمارات لا يزال حكراً على جنسيات معينة، إلى أن نسبة لا بأس بها من سكان الدولة، بات لديهم تطلع لتجربة هذه المنتجات، لكن من شركات موثوقة وعليها رقابة من الجهات الرسمية في الدولة.

مواصفات إماراتية

من جانبه قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة أغذية»: إن «المجموعة» تدرس فعلياً هذا السوق والبحث عن الفرص التي يوفرها، عبر طرح منتجات لحوم نباتية بنسبة 100% بمواصفات وخلطات إماراتية تلبي رغبة فئة النباتيين أو غيرهم ممن يرغبون في استهلاك لحوم صحية.

من جانبه قال عبد العزيز كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة «كلداري ايدام انترناشونال»: بدأت اللحوم ذات المكونات النباتية بنسبة 100% تحظى بقبول نحو 10% من مستهلكي اللحوم التقليدية في الإمارات، الأمر الذي جعل «المجموعة»، تدرس دخول التجارة في القطاع، عبر الاستيراد من مصادر معروفة عالمياً في هذه الصناعة، لاسيما من السوقين الأمريكي والكندي، وبما يتوافق مع اشتراطات «الحلال» الإماراتية والمواصفات الرسمية المعتمدة بالدولة.

أضاف كلداري، أن السوق المحلي يفتقر لدراسات دقيقة عن حجم الاستهلاك أو توجهات المستهلكين، لذا يتطلب توقيع عقود بين الموردين من جهة وبين جهات التجزئة وقطاع الضيافة والمطاعم من جهة أخرى، للتعرف إلى طبيعة المستهلكين ورغباتهم، من حيث نوعية اللحوم البديلة.

وأوضح كلداري، أن التوجهات العالمية تتجه إلى الحد من استهلاك اللحوم التقليدية للحفاظ على الثروة الحيوانية من جهة والحفاظ على البيئة من جهة، فضلاً عن توفير بدائل للحوم تكفي الزيادة السكانية المطردة في العالم.

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توجه عالمي

قال كريس جول، مؤسس شركة «جوت إنستينكت فودز»، التابعة لحكومة «ويلز» على هامش «جلفود 2020»: إن التحول إلى النظام الغذائي المعتمد على الأغذية النباتية يعتبر توجهاً عالمياً خلال الفترة الحالية من الناحية الصحية والبيئية.

وأضاف أن هذا التوجه هو أحد الدوافع التي تشجع على تناول المزيد من الوجبات التي تعتمد على الخضار والحصول على نظام غذائي نباتي ونمط حياة صحي بشكل عام، ويوجد توجه في المملكة المتحدة حالياً تجاه الأغذية النباتية المصدر، وبدأت علامات تجارية جديدة تعتمد على النباتات في توفير بدائل للحوم التقليدية.

وأوضح أنه يجب التفريق بين منتجات اللحوم المعالجة للشعور بنفس مذاق وشعور المنتج الحيواني الحقيقي، وبين اللحوم البديلة المعتمدة على النبات دون إضافات صناعية.



زيادة الحصة في السوق



أوضح كولين سيم، مساعد مدير تطوير الأسواق الإفريقية والأوروبية في شركة «تي يه جيا» Tee Yih Jia: أن بدائل اللحوم بدأت تزيد حصتها في السوق؛ حيث وفرت خياراتها لمجموعة من المستهلكين ومع التحول العالمي تجاه معايير الغذاء الصحية والاستدامة، بدأت مفاهيم المستهلكين ونظرتهم نحو الأطعمة النباتية تتغير؛ حيث نرى المزيد من الناس يلجؤون إلى اعتماد هذا النمط الاستهلاكي الجديد.



مقومات البنية التحتية



أكد سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية أنه وعلى الرغم من حداثة صناعة اللحوم النباتية في الإمارات، فإن المدينة لديها جميع المقومات لتوفير البنية التحية والتصنيعية والتخزين لهذه الصناعة، التي تدعم توجهات الأمن الغذائي والتنوع السكاني الكبير في الإمارات.