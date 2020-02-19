تدهور ثقة المستثمرين الألمان بسبب المخاوف من الفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أمس الثلاثاء أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت أكثر مما هو متوقع في فبراير/‏شباط بسبب المخاوف من أن يضعف تفشي فيروس كورونا في الصين التجارة العالمية ويعمق ركود القطاع الصناعي في ألمانيا.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث في مسح شهري إن ثقة المستثمرين في الاقتصاد تراجعت إلى 8.7 من 26.7 في يناير/‏كانون الثاني.

وتوقع الاقتصاديون أن يكون الانخفاض 21.5. (رويترز)