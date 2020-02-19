شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور ثقة المستثمرين الألمان بسبب المخاوف من الفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أمس الثلاثاء أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت أكثر مما هو متوقع في فبراير/شباط بسبب المخاوف من أن يضعف تفشي فيروس كورونا في الصين التجارة العالمية ويعمق ركود القطاع الصناعي في ألمانيا.
وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث في مسح شهري إن ثقة المستثمرين في الاقتصاد تراجعت إلى 8.7 من 26.7 في يناير/كانون الثاني.
وتوقع الاقتصاديون أن يكون الانخفاض 21.5. (رويترز)
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