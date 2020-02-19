الدولار مقابل الفرنك يحاول الاختراق – تحليل - 19-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يلامس زوج الدولار مقابل الفرنك مستوى 0.9836 الآن ويحاول اختراقه، بانتظار تأكيد تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية، والتي تصل إلى 0.9945 على المدى القريب.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق 0.9836 سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً والتوجه نحو مستويات 0.9712 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9780 والمقاومة 0.9890
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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