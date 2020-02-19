شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينتظر الكسر – تحليل - 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرب مستوى 0.6670، وننتظر كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.6560.

مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يقدّمان إشارات سلبية تدعم فرص تحقيق الكسر المطلوب، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.6754.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6650 والمقاومة 0.6720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط