شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجري مزيد من التصحيح الصاعد – تحليل - 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً واضحاً لمستوى 57.36 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 59.91 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للانخفاض من 70.71 إلى 53.23.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 57.36 سيوقف السيناريو الإيجابي ويدفع السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 59.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد