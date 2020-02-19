شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخترق المقاومة – تحليل - 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس فوق مستوى 51.80، ويبدأ اليوم بمزيد من الارتفاع ليشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي، حيث يتحرك داخل قناة لحظية صاعدة تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص التوجه نحو مستويات 53.25 ثم 54.60 كمحطات إيجابية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 51.80 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.80 والمقاومة 54.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد