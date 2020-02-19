شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب جيدة – تحليل - 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 18.38، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص تجاوز المستوى المذكور لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية على المدى القصير، حيث يتواجد الهدف التالي عند 18.85.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد