الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 19-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول مستوى 1600.00 بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده يوم أمس، ويحتاج السعر لتجاوز مقاومة القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة لتأكيد مواصلة تحقيق المكاسب على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1611.20، والذي يمثّل اختراقه مفتاح التوجه نحو 1625.00 كمحطة تالية.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 1575.90 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1585.00 والمقاومة 1620.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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