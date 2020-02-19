شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية إضافية يوم أمس ليقترب من المقاومة المحورية 1.3285، لكنه ارتد هبوطاً من هناك ليبدأ الضغط على مستوى الدعم 1.3240، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر الدعم المذكور لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التصحيحي التالي الذي يتواجد عند 1.3187. مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 1.3285. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3285 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 19-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.