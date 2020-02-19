الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – تحليل - 19-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته الإيجابية ليختبر حاجز 110.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 110.50 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 111.50 كمحطة تالية.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 109.33 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.50 والمقاومة 110.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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