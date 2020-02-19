شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالتذبذب – تحليل - 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي، معتمدين على الثبات فوق 1.2990، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاختبار مستوى 1.2920 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
مؤشر ستوكاستيك يحاول اكتساب عزم إيجابي للمساهمة بدفع السعر للارتفاع، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.3150.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3090
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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