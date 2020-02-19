شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك زوج اليورو مقابل الدولار دون حاجز 1.0800، ويواصل السعر الزحف نحو هدفنا المنتظر عند 1.0760، بينما ينتظم السعر داخل قناة هابطة تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.0680 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مسيطراً ما لم يتم اختراق مستوى 1.0860 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط