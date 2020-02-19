شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الكويتية على موعد مع تخارج بقيمة 28 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر إن الجهات الرقابية بالبورصة الكويتية تم إخطارها مؤخرا لإتمام تخارج من استثمار مدرج بقيمة تصل الى نحو 28 مليون دينار.

وأوضحت أن السهم صاحب الصفقة المرتقبة من الأسهم المدرجة بالسوق الأول بالبورصة، وهناك بنوك جاهزة لتمويل تلك الصفقة، بحسب صحيفة "الجريدة".

وأكدت أن هناك ترتيبات للحصول على تمويل لإتمام عملية الشراء المنتظر أن تتم قبل الجمعية العمومية للشركة، حيث سيكون السهم محملا بالأرباح عن عام 2019.

وتأتي تلك الخطوة ضمن برنامج موسع يتم تنفيذه منذ فترة لتخارج من عدة استثمارات قديمة في إطار إعادة ترتيب الاستثمارات والحصص التي تحت مظلة المجموعة.