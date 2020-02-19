شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التنمية يناقش أبرز التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خلال اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء في الرياض، التقرير الاقتصادي الربعي عن التطورات بالاقتصاد العالمي وأبرز المؤشرات وتوقعات النمو العالمي حتى عام 2021.

وتضمن التقرير أبرز التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي والتوصيات اللازمة حيالها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تم مناقشة التقرير الاقتصادي الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبرنامج وزارة الصحة لحوكمة القطاع الصحي.

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واشتمل العرض على تطورات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك معدل النمو وأبرز مساهمات القطاعات التنظيمية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة في شأن خطة الوزارة التفصيلية للبرنامج الخاص بحوكمة القطاع الصحي والارتقاء به، المتضمنة التحديات الحالية في حوكمة القطاع الصحي.

وعلى مستوى اقتصاد المملكة، ففي مطلع يناير الماضي أظهرت بيانات ارتفاع اقتصاد السعودية غير النفطي 4.3% في الربع الثالث من 2019، بقيادة نشاط القطاع الخاص، مقارنة بنمو نسبته 2% في الربع المقابل من 2018، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وانكمش اقتصاد المملكة 0.5% في الربع الثالث، بتأثير انكماش القطاع النفطي بـ 6.4% مع استمرار تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها دول مجموعة أوبك+.