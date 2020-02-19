شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم بالسعودية يرتفع للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 0.4% في يناير عنه قبل عام، وذلك ليواصل ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي.

وصعد المؤشر بدعم من زيادات في أسعار المطاعم والفنادق والتعليم والرعاية الصحية.

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وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل 20% تقريبا من مكونات المؤشر، 2.2%، بينما انخفضت أسعار الإسكان والمرافق، التي تمثل 25%، 3.3%، وهو ما ينطوي على وتيرة انكماش أبطأ مقارنة مع الشهور السابقة، بحسب "رويترز".

وتراجعت الأسعار في السعودية العام الماضي بعد صعودها في 2018 على خلفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية قد بدأت في نهاية العام الماضي الماضي تطبيق ضريبة بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.