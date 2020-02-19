شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سعودي: بنك التصدير والاستيراد سيكون داعماً للقطاع الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن ابراهيم الخريف إن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية.

وأوضح الخريف أنه سيتم العمل على تحديد رأس مال البنك اللازم لتمكين البنك من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعتمد من صندوق التنمية الوطني، بحسب "العربية".

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وأكد أن البنك الجديد سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكه 2030، والتي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطيه من 16% الى 50%، على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تنظيم بنك التصدير والاستيراد.