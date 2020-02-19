شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الأسبوع الثالث من نيسان/أبريل 2017 (حينما استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة عقب فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئيسية الفرنسية آنذاك) أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والكشف عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.0796 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0792، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0804، بينما حقق الأدنى له عند 1.0791.

هذا وتتطلع الأسواق عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى 34.5 مليار يورو مقابل 33.9 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان عن كون أي إضرار قد تلحق بالاقتصاد البريطاني عقب انقضاء أمد الفترة الانتقالية التي تعقب خروج بريطانيا من الاتحاد تقع بصورة كاملة على عاتق بريطانيا.

وفي نفس السياق، فقد نوه المفوض التجاري هوجان لكون الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على التعاون الاقتصادي القوي مع المملكة المتحدة، مع أفادته بأن التوصل لأي اتفاق تجارة حرة بين بروكسل ولندن يجب أن يتضمن عدد من المعايير من ضمنها معايير المنافسة ومعايير البيئة، موضحاً أن الاتحاد يسعى للوصول إلى حل متكافئ، بينما بريطانيا لا تريد ذلك، ومضيفاً أن أي اضطرابات مستقبلية بين الطرفين يعد أمر متروك لبريطانيا ولها المسئولية الكاملة.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% مقابل خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في منتدى النساء التنفيذيات في فيلادلفيا.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 2.1% إلى نحو 1,450 ألف تصريح مقابل تراجع 3.9% عند 1,416 ألف تصريح في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 12.0% إلى نحو 1,415 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,608 ألف منزل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث لعضوان آخران في اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري في الندة السنوية الثانية عشرة للزراعة في ولاية مينيسوتا، وذلك قبل أن يلقي نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي دالاس روبرت كابلان خطاباً تحت عنوان "عرض من قبل الاحتياطي الفيدرالي" في معهد الأراضي الحضرية في شمال تكساس في دالاس.

وصولاً إلى الحدث المرتقب اليوم وهو كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير، والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي آنذاك.