شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم أعلى حاجز 1,000$ للأونصة متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 27 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم المستثمرين لتطورات انتشار فيروس كورونا وسط تأكيد الحكومة الصينية على تباطؤ وتيرة الإصابة بالفيروس التاجي.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع أسعار البلاتينيوم 0.85% لتتداول حالياً عند 1,001.02$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 992.56$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.44 مقارنة بالافتتاحية عند 99.43.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% مقابل خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء.

ومن المتوقع أن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 2.1% إلى نحو 1,450 ألف تصريح مقابل تراجع 3.9% عند 1,416 ألف تصريح في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تعكس قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 12.0% إلى نحو 1,415 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,608 ألف منزل، وصولاً إلى الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد أعلنت منذ قليل لجنة الصحة الوطنية في الصين عن 1,749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بانخفاض عن 1,886 حالة تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، الأمر الذي أظهر أدنى معدل للإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الصين منذ 29 من كانون الثاني/يناير، بينما ارتفع عدد القتلى من جراء الفيروس القاتل الذي انتشر بالفعل في أكثر من 24 دولى أخرى، إلى أكثر من ألفان شخص.