شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للأعلى له في ثلاثة أسابيع مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار وتقييم الأسواق لتراجع الإنتاج في ليبيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ أواخر كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال ووزن المستثمرين لتراجع الإنتاج النفطي في ليبيا أمام التوقعات بتراجع الطلب من الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وسط انتشار فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.92% لتتداول عند مستويات 52.60$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.12$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.05$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 1.27% لتتداول عند 58.33$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.60$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 57.75$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.43 مقارنة بالافتتاحية عند 99.44.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% مقابل خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء.

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ومن المتوقع أن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 2.1% إلى نحو 1,450 ألف تصريح مقابل تراجع 3.9% عند 1,416 ألف تصريح في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تعكس قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 12.0% إلى نحو 1,415 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,608 ألف منزل، وصولاً إلى الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من خلال بيان صحفي لها بأن إنتاج الدولة العضوة في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مستمر في التراجع بشكل موسع من جراء إغلاق الحقول النفطية في ليبيا، مع أفادتها بأن الإنتاج انخفض إلى 135,745 برميل يومياً وأن إجمالي الخسائر الناتجة عن تراجع الإنتاج تجاوزت 1.6$ مليار، وجدد المؤسسة دعوتها لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية والسماح لها باستأنف عمليات الإنتاج مجدداً.

ونود الإشارة، لكون تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا بالإضافة للتوقعات بأن روسيا قد توفق على مقترح منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط وعلى رأسهم روسيا، بالتوسع في خفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يومياً حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، قد ساهم في دعم أداء العقود الآجلة لأسعار النفط في مواجهة القلق من ضعف الطلب على النفط من قبل الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة عالمياً في ظلال انتشار فيروس كورونا هناك.

وفي سياق أخر، فقد أعلنت منذ قليل لجنة الصحة الوطنية في الصين عن 1,749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بانخفاض عن 1,886 حالة تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، الأمر الذي أظهر أدنى معدل للإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الصين منذ 29 من كانون الثاني/يناير، بينما ارتفع عدد القتلى من جراء الفيروس القاتل الذي انتشر بالفعل في أكثر من 24 دولى أخرى، إلى أكثر من ألفان شخص.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة لإجمالي 678 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 14 من شباط/فبراير، لتعكس ثاني ارتفع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع في مطلع هذا الشهر بواقع 100 ألف برميل يومياً ليعود من جديد إلى مستويات 13 مليون برميل يومياً والتي بلغها لأول مرة مع مطلع هذا العام.