شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المقاولين: توطين التشغيل والصيانة يُحفز نمو القطاع والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين الهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد، أن توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، وما يرتبط به من محفزات حكومية وبرامج دعم تدريب وتأهيل وتوظيف؛ ستسهم في تطوير القطاع وبيئة العمل فيه ورفع أدائه، وكذلك تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية.

وأفاد المهندس ثابت، أن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، والمستمرة بالنمو في السوق السعودي، لافتًا إلى أن القطاع يزخر بفرص وظيفية مستديمة وذات مهارات عالية، وفي تخصصات فنية وحرفية.

ودعا المهندس ثابت، المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والاستفادة مما ستقدمه الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، من ممكنات وبرامج دعم لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع.