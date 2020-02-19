شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمنتزهات (MUNTAZAHAT) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 60 فلس، في ظل تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم بعض التراجعات للوصول لمستوى الدعم 58٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 59.8 بينما مستوى المقاومة هو 60.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط