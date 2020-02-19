شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 30٫70 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 31٫30 فلس،كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 28٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.3 بينما مستوى المقاومة هو 31.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط