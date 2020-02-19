شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 89٫20 فلس امس الثلاثاء، لينزلق بذلك مستوى الدعم السابق عند 90 فلس، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 85 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 91 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 88.8 بينما مستوى المقاومة هو 90.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط