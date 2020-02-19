شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 19-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الأرباح لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 800 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 810 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير الى إمكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 770 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 820 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 790 بينما مستوى المقاومة هو 805 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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