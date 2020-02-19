شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الساحل للتنمية و الاستثمار (COAST) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 42٫50 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 45 فلس، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستويات قد تصل الى 41٫50 فلس كمستوى أول ثم 36 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.1 بينما مستوى المقاومة هو 43.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط