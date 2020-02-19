شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدار للتمويل و الاستثمار (MADAR) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 96 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 92 فلس، مما قد يرسل السهم لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 104 فلس كمستوى أول ثم 117 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 90 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 93 بينما مستوى المقاومة هو 102 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد