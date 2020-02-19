شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 47٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة عند مستوى 50 فلس، ومصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع يواصل السهم عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى أول ثم 38 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.7 بينما مستوى المقاومة هو 48.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط