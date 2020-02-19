شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 12٫30 فلس، في ظل تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 9٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 فلس

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11.9 بينما مستوى المقاومة هو 13.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط