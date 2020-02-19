شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يقلص كثيراً من خسائره – تحليل صباحي – 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم اتحاد اتصالات (7020) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 23.42، ليستند بذلك إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى ا لمتوسط، ما اكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً، ليقلص السهم الكثير من خسائره، خاصة مع تزامن ذلك ببدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -3.29% بما يعادل -0.83 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً عودة استقراره أعلى مستوى 24.74، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 26.95 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.26 ومستوى المقاومة 25.65.
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