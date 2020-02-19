شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1٫216 ريال، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لأعلى لمستوى المقاومة 1٫31 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1٫18 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.20 وبين مستوى المقاومة هو 1.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد