شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 6801 نقطة، وهو أدني مستوى يحققه المؤشر منذ بداية شهر يناير الماضي، كما انزلق المؤشر اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره للوصول لمستوى الدعم 6650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6950 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,748 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,852 نقطة