شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من الانخفاضات الكبيرة، حيث اغلق عند مستوى 9775 نقطة، في ظل ارتفاع كمية التداول، كما كون المؤشر نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يرتد المؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 10150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 9650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,694 وبين مستوى المقاومة هو 9,878 نقطة